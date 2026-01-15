Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
116.44 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.06%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
116.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.08%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|13:36
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|13:36
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|116.44
|0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:46
|
Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials Buy
|13:45
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|13:43
|
Bernstein Research
Carl Zeiss Meditec Outperform
|13:37
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|13:36
|
Barclays Capital
GSK Underweight
|13:36
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight
|13:36
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight