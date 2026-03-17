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17.03.2026 12:20:40

Springer Nature Overweight

Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach starken Geschäftsergebnissen von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven erhöhte seine Wachstumsprognose für 2026 am Dienstag nun leicht auf 5,5 Prozent. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie steigt um 3 Prozent. So erwartet er auch die Reaktion im Konsens. KI-Verdrängungsrisiken sieht Kerven für den Wissenschaftsverlag nicht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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