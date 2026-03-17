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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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17.03.2026 11:31:23

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
170.56 € 		Abst. Kursziel*:
31.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
171.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
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11:31 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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10.03.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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