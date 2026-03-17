Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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17.03.2026 16:13:00
Swiss Re-Aktie mit Gewinnen: Rückversicherer schliesst Langlebigkeitsrückversicherung über 2 Milliarden Dollar ab
Die Swiss Re weitet das Geschäft mit Rückversicherungen zu Langlebigkeitsrisiken aus.
Mit dieser Transaktion hat Swiss Re laut den Angaben erstmals eine Langlebigkeitsrückversicherung zur Deckung US-amerikanischer Pensionierter abgeschlossen. Bislang war man in Grossbritannien, den Niederlanden, Singapur und Australien aktiv. Das Geschäft sei mit einem Anteil von 17 Prozent am Versicherungsumsatz das zweitgrösste Segment in der Sparte Life&Health Reinsurance (L&H Re).
Langlebigkeitsrückversicherungen sind massgeschneiderte Produkte für Pensionskassen. Sie sollen die Kassen in einem Umfeld, in dem Rentenbezüger in der Tendenz länger leben als im Allgemeinen erwartet, dabei unterstützen, die Rentenverpflichtungen vollumfänglich erfüllen zu können. Die Swiss Re geht davon aus, dass der Bedarf nach Lösungen zur Absicherung gegen Langlebigkeitsrisiken steigen wird.
Die Aktie von Swiss Re legt an der SIX zeitweise 2,43 Prozent auf 133,15 CHF zu.
Zürich (awp)
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