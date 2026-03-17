Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Assicurazioni Generali Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025 berichtet, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die gescheiterten Verhandlungen über den Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparte von Generali mit Natixis stellten allerdings einen erheblichen Rückschlag für die Unternehmensstrategie dar. Die Bewertung sei noch etwas zu ambitioniert./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
34.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
34.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
12.03.26
|Generali-Aktie profitiert: Gewinnsprung sorgt für höhere Dividende (AWP)
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28.02.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.11.25
|Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|13:19
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:19
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
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|0.55%
Aktuelle Aktienanalysen
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