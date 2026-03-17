Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’984 0.8%  SPI 18’060 0.7%  Dow 47’386 0.9%  DAX 23’736 0.7%  Euro 0.9068 0.1%  EStoxx50 5’793 0.9%  Gold 5’025 0.4%  Bitcoin 57’926 -1.7%  Dollar 0.7859 -0.3%  Öl 102.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie profitiert: Pharmariese erweitert KI-Infrastruktur mit NVIDIA-Technologie
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen
UniCredit-Angebot sorgt für Überraschung bei Commerzbank - Aktie in Grün
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

34.84
EUR
0.19
EUR
0.55 %
14:17:13
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 13:19:35

Assicurazioni Generali Verkaufen

Assicurazioni Generali
34.84 EUR 0.55%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025 berichtet, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die gescheiterten Verhandlungen über den Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparte von Generali mit Natixis stellten allerdings einen erheblichen Rückschlag für die Unternehmensstrategie dar. Die Bewertung sei noch etwas zu ambitioniert./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
34.78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
34.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:19 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
16.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
16.03.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen