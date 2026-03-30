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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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30.03.2026 10:27:59

Novartis Buy

Novartis
119.68 CHF 0.61%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
119.92 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.80%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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