Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119.92 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.80%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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