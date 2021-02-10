Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
04.11.2025 08:55:53
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
25.08 €
Abst. Kursziel*:
-26.24%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
25.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
-28.24%
Analyst Name::
Colin Moody
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
