NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. Enel hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh;