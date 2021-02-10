Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
25.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.73%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
25.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.00%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordex AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|24.16
|66.62%
