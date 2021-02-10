Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
17.11.2025 17:29:00
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Bundesregierung halte Berichten zufolge an ihrem Ausbauziel für Wind- und Solarenergie fest, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme nach einer Phase der Unsicherheit am Markt./rob/niw/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.30 €
|
Abst. Kursziel*:
13.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.22%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
