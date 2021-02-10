Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’915 -0.5%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’070 -0.2%  Bitcoin 73’687 -1.8%  Dollar 0.7959 0.2%  Öl 64.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Idorsia36346343
Top News
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Tesla-Aktie im Blick: Wird das Cybercab nun doch Lenkrad und Pedale bekommen?
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
Partners Group-Aktie schwächelt dennoch: Verwaltungsratspräsident peilt organisches Wachstum an
UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group
Suche...
eToro entdecken

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

24.16
CHF
9.66
CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 17:29:00

Nordex Buy

Nordex
25.11 CHF 2.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Bundesregierung halte Berichten zufolge an ihrem Ausbauziel für Wind- und Solarenergie fest, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme nach einer Phase der Unsicherheit am Markt./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.30 € 		Abst. Kursziel*:
13.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.22%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse