Nordex Aktie

13.83
CHF
-0.17
CHF
-1.21 %
27.06.2019
SWX
09.10.2025

Nordex Underperform

Nordex
20.17 CHF -6.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn dank der unterstützenden deutschen Windenergiepolitik sowie der besseren Bilanz bereits mehr als verdoppelt, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Doch ab Mitte 2026 könnten sich die Aufträge aus Deutschland halbieren. Zudem werde der Windturbinenhersteller die Nettobarmittel, die bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro erreichen dürften, wohl reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
23.62 € 		Abst. Kursziel*:
-21.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.21%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

