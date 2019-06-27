Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn dank der unterstützenden deutschen Windenergiepolitik sowie der besseren Bilanz bereits mehr als verdoppelt, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Doch ab Mitte 2026 könnten sich die Aufträge aus Deutschland halbieren. Zudem werde der Windturbinenhersteller die Nettobarmittel, die bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro erreichen dürften, wohl reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
23.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.21%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Nordex-Aktie in Grün: Nordex erhält neuen Grossauftrag aus Nordamerika (Dow Jones)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.25