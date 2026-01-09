Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zuversicht 09.01.2026 09:50:00

Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026

Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026

Nach einem herausfordernden Jahr blickt der Laborausrüster vorsichtig optimistisch nach vorn.

Tecan hat 2025 zwar das dritte Jahr in Folge weniger Umsatz gemacht. Dank einer deutlichen Erholung des Auftragseingangs in der zweiten Jahreshälfte zeigt sich der Laborausrüster aber zuversichtlich für das noch junge Jahr 2026.

Der Gesamtumsatz lag laut einem Communiqué vom Freitag bei 882,5 Millionen Franken, das ist ein Minus von 5,5 Prozent. In Lokalwährungen lag der Rückgang bei 1,6 Prozent. Die eigene Prognose hat der Laborausrüster damit erfüllt. Im Oktober war Tecan beim Umsatz von einem leichten Rückgang bis zu einem leichten Wachstum ausgegangen, wobei die Trends seinerzeit darauf hindeuteten, dass die Einnahmen eher am unteren Ende dieser Bandbreite liegen dürften.

Wie Tecan betont, gelang es dem Unternehmen vor allem im zweiten Semester wieder zu einem moderaten Umsatzwachstum zurückzukehren: Die Einnahmen in Lokalwährungen stiegen um 0,4 Prozent in dieser Zeit auf 443,0 Millionen Franken.

Von den beiden Sparten erzielte das Life Sciences Business einen Umsatz von 377,1 Millionen Franken (-1,0% in LW) und das Geschäftssegment Partnering Business 505,4 Millionen (-2,0% in LW).

Ermutigende Auftragsentwicklung

"Auch wenn die Umsatzentwicklung im Jahr 2025 noch nicht das volle Potenzial von Tecan widerspiegelt, ist der starke Auftragseingang ermutigend", wird Tecan-Chefin Monica Manotas in der Mitteilung zitiert. Tatsächlich zogen die Aufträge vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit einem Plus von 8,6 Prozent kräftig an. Für das Gesamtjahr ergab sich ein Zuwachs von 3,8 Prozent auf 900,9 Millionen.

Für 2026 erwartet die Unternehmenschefin eine allmähliche Erholung der Endmärkte mit einer stetigen Verbesserung des allgemeinen Umfelds. Mit einer vollständigen Normalisierung rechne sie aber noch nicht.

Mit Blick auf die Profitabilität 2025 hält Tecan an den bisherigen Zielen fest: Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einer bereinigten Betriebsgewinn-Marge vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 17,5 bis 18,5 Prozent. Das Jahresergebnis will Tecan am 16. März veröffentlichen.

An den Mittelfristzielen hält Tecan ebenfalls fest. Demnach rechnet das Unternehmen mit einer Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.

Die Tecan-Aktie legt im Schweizer Handel an der SIX zeitweise um 8,28 Prozent zu auf 151,80 CHF.

awp-robot/hr

Männedorf ZH (awp)

Bildquelle: Keystone
