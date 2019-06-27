Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
