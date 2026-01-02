National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.68CHF
0.11CHF
0.88 %
16:18:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.01.2026 14:31:48
National Grid Overweight
National Grid
12.68 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Javier Garrido verlieh der Aktie des Versorgers laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung zudem den Status "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
