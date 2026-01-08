XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.69 Prozent leichter bei 3’769.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 571.790 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.007 Prozent fester bei 3’795.99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’795.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’806.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’766.56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3.74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’581.98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’732.06 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’489.17 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 1.85 Prozent auf 29.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.10 Prozent auf 27.60 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.13 Prozent auf 15.81 EUR), ATOSS Software (+ 0.00 Prozent auf 116.80 EUR) und Kontron (-0.08 Prozent auf 24.32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-3.86 Prozent auf 19.95 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.05 Prozent auf 41.34 EUR), JENOPTIK (-2.21 Prozent auf 21.22 EUR), Nordex (-1.93 Prozent auf 32.46 EUR) und Bechtle (-1.71 Prozent auf 43.60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’392’486 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 230.052 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch