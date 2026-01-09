Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’793 0.0%  Dollar 0.7988 0.0%  Öl 62.7 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Logitech2575132Holcim1221405Sandoz124359842Novartis1200526
Top News
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Hebel-ETFs: Ihr Schlüssel zu höheren Renditen
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Suche...
eToro entdecken
Gigantische Summen 09.01.2026 03:47:37

Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen

Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen

2025 markiert einen Wendepunkt in der Krypto-Sicherheit. Während die Diebstahlsumme stieg, zeigt der neue Chainalysis-Report eine überraschende Entwicklung.

• Die drei grössten Hacks des Jahres machten 69 Prozent aller Verluste aus
• Zahl der Diebstahl-Vorfälle bei individuellen Wallets hat sich seit 2022 fast verdreifacht
• Trotz eines Anstiegs des investierten Kapitals (Total Value Locked) blieben die Verluste durch DeFi-Hacks stabil auf niedrigem Niveau

Die neue Schere: Ausreisser erreichen das 1'000-fache des Medians

Der aktuelle Bericht von Chainalysis verdeutlicht eine extreme Konzentration bei Krypto-Raubzügen. Erstmals überstieg das Verhältnis zwischen dem grössten Einzeldiebstahl und dem Median aller Vorfälle den Faktor 1'000. Das bedeutet, dass die Beute in den massivsten Angriffen nun tausendmal grösser ist als bei einem typischen Vorfall. Diese Entwicklung zeigt, dass Angreifer ihre Ressourcen zunehmend auf "High-Value"-Ziele konzentrieren, bei denen sie durch die Kompromittierung privater Schlüssel in zentralisierten Diensten Milliardensummen erbeuten können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Privatanwender im Visier von Krypto-Hackern: Masse statt Klasse

Ein besorgniserregender Trend zeigt sich bei persönlichen Wallets. Die Anzahl der Vorfälle explodierte von 54'000 im Jahr 2022 auf 158'000 im Jahr 2025. Besonders betroffen sind Netzwerke mit hoher Nutzeraktivität wie Solana oder Ethereum. Interessanterweise sank jedoch der Gesamtwert der aus Privat-Wallets gestohlenen Mittel auf 713 Millionen Dollar (nach 1,5 Milliarden im Vorjahr). Dies deutet darauf hin, dass Kriminelle ihre Taktik geändert haben: Sie zielen auf die breite Masse der Nutzer ab, erbeuten pro Opfer jedoch geringere Beträge.

DeFi-Sektor koppelt sich vom Risiko-Trend ab

Die vielleicht positivste Nachricht des Berichts betrifft den Bereich Decentralized Finance (DeFi). In den Jahren 2020 und 2021 stiegen die Hack-Verluste noch parallel zum investierten Kapital (TVL) an. In der aktuellen Phase (2024-2025) zeigt sich jedoch eine Divergenz: Während das TVL deutlich zulegte, blieben die Verluste durch DeFi-Hacks unterdrückt.

Chainalysis führt dies auf deutlich verbesserte Sicherheitsprotokolle zurück. Ein Beispiel hierfür ist der Vorfall beim Venus-Protokoll im September 2025. Dank Echtzeit-Monitoring konnte das Protokoll innerhalb von nur 20 Minuten pausiert werden. Das Ergebnis: Die Angreifer konnten keine Mittel abziehen und verloren durch eine Zwangsliquidation ihres eigenen Wallets sogar selbst Geld. Diese Agilität markiert einen fundamentalen Unterschied zur frühen Ära von DeFi, in der Hacks fast immer zu permanenten Totalverlusten führten.

Geldwäsche-Zyklen: Die 45-Tage-Regel

Der Report gibt zudem detaillierte Einblicke in die Zeitpläne der Kriminellen nach einem erfolgreichen Coup. In der Regel folgen gestohlene Gelder einem strukturierten Pfad über etwa 45 Tage: In der ersten Phase der sofortigen Verschleierung (Tage 0-5) dienen vor allem DeFi-Protokolle und Mixing-Dienste als primäre Einstiegspunkte, um eine erste Distanz zur Quelle des Diebstahls zu schaffen. In der darauffolgenden Phase der initialen Integration (Tage 6-10) beginnen die Geldströme in Richtung Börsen mit schwachen Identitätsprüfungen (KYC) sowie Cross-Chain-Bridges zu fliessen, um die Rückverfolgbarkeit über verschiedene Blockchains hinweg zu erschweren. Die finale Integration in das Finanzsystem erfolgt schliesslich in einem Zeitraum von 20 bis 45 Tagen. Hierbei werden spezialisierte Zahlungsdienstleister, Instant-Exchanges oder OTC-Händler genutzt, wobei ein deutlicher Fokus auf Netzwerke im asiatisch-pazifischen Raum liegt. Diese Erkenntnisse bieten Strafverfolgungsbehörden und Compliance-Teams wichtige Anhaltspunkte, um illegale Geldströme frühzeitig zu identifizieren und sogenannte Off-Ramps, also die Schnittstellen zum klassischen Fiat-Geld, effektiv zu blockieren.

Der Fall Bybit: Ein Wendepunkt für zentralisierte Börsen

Der im Februar 2025 erfolgte Zugriff auf die Kryptobörse Bybit gilt als einer der folgenschwersten Vorfälle in der Geschichte der Branche. Mit einem Schaden von 1,5 Milliarden US-Dollar allein in diesem Fall hat der Angriff die gesamte Jahresstatistik massiv verzerrt.

Technisch gesehen handelte es sich um eine Kompromittierung privater Schlüssel. Trotz der institutionellen Ressourcen und professioneller Sicherheitsteams gelang es den Angreifern, tief in die Infrastruktur einzudringen. Dieser Vorfall unterstreicht eine fundamentale Schwachstelle zentralisierter Plattformen, wie Chainalysis betont: Während solche Sicherheitsverletzungen statistisch gesehen selten vorkommen, ist ihr Impact aufgrund der enormen konzentrierten Volumina katastrophal. Der Bybit-Hack war im ersten Quartal 2025 allein für 88 Prozent aller Verluste im gesamten Krypto-Sektor verantwortlich.

Der Fall diente der Branche als Weckruf, da er zeigte, dass selbst etablierte Akteure gegen hochentwickelte Social-Engineering-Taktiken und Infiltrationen - wie sie im Chainalysis-Report als wachsende Bedrohung beschrieben werden - nicht immun sind.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Krypto Broker Vergleich – die besten Broker im Test
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?

Bildquelle: Marko Aliaksandr / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

08.01.26Finixio Crypto Logo Optimism startet grosses Buyback-Programm, doch ein anderes Layer-2-Projekt bietet mehr Potenzial
08.01.26Finixio Crypto Logo Optimism startet grosses Buyback-Programm, doch ein anderes Layer-2-Projekt bietet mehr Potenzial
07.01.26Finixio Crypto Logo Solala Prognose: Technik dominiert, doch der Kurs bleibt stecken
07.01.26Finixio Crypto Logo Solala Prognose: Technik dominiert, doch der Kurs bleibt stecken
07.01.26Finixio Crypto Logo $BTC konsolidiert, ETF-Flows drehen. Warum Bitcoin-L2s boomen
07.01.26Finixio Crypto Logo $BTC konsolidiert, ETF-Flows drehen. Warum Bitcoin-L2s boomen
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall