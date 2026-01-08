Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
30.10CHF
0.32CHF
1.07 %
12:36:03
SWX
08.01.2026 11:50:20
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. John Kim rechnet mit einem starken vierten Quartal des Windturbinenherstellers. Der Auftragseingang dürfte deutlich besser sein als am Markt erwartet, schrieb er am Donnerstag./ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
32.52 €
Abst. Kursziel*:
4.55%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
32.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.17%
Analyst Name::
John Kim
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
