NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von dem Windkraft-Anlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Auftragsdynamik, den Profitabilitätsaussichten sowie der Aktionärsrendite gelegen./tih/he;