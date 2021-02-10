Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.11.2025 14:52:34
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von dem Windkraft-Anlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Auftragsdynamik, den Profitabilitätsaussichten sowie der Aktionärsrendite gelegen./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.42 €
|
Abst. Kursziel*:
17.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.98%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordex AG
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
26.11.25