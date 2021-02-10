Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 14:52:34

Nordex
24.74 CHF 0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von dem Windkraft-Anlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Auftragsdynamik, den Profitabilitätsaussichten sowie der Aktionärsrendite gelegen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.42 € 		Abst. Kursziel*:
17.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.98%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse