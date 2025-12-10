Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
26.16CHF
1.56CHF
6.34 %
13:22:46
SWX
10.12.2025 11:09:00
Nordex Buy
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit Alliant Energy sichere ordentliche Aufträge im Verlauf von 2026, schrieb Vivek Midha am Mittwoch./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.92 €
|
Abst. Kursziel*:
7.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.99%
|
Analyst Name::
Vivek Midha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
