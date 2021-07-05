Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

12.03
CHF
0.03
CHF
0.25 %
05.07.2021
SWX
07.11.2025 11:00:10

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
13.43 CHF -0.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe Finanzziele und strategische Prioritäten bis 2030 dargelegt, schrieb Marlene Eibensteiner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zielsetzungen wirkten solide, aber das Jahr 2030 liege noch in weiter Ferne. Die Kosten seien bei Nordea ein viel diskutiertes Thema./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

