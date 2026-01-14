Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’454 0.7%  SPI 18’534 0.7%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’307 -0.5%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 6’014 -0.3%  Gold 4’632 1.0%  Bitcoin 76’102 -0.3%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 66.3 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Bayer-Aktie legt zu: Unternehmen sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs
VW-Aktie im Plus: Audi beendet schwieriges Jahr mit leichtem Aufwind
HIAG-Aktie im Plus: NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter
Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Avolta: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf - Aktie wenig bewegt
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.58
CHF
0.20
CHF
1.27 %
14:25:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 13:07:12

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.58 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nordischer Banken./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.52 € 		Abst. Kursziel*:
8.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.88%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten