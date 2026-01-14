Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.58CHF
0.20CHF
1.27 %
14:25:35
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 13:07:12
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.58 CHF 1.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nordischer Banken./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.52 €
|
Abst. Kursziel*:
8.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.88%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)