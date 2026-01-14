Nordea Bank Abp Registered Shs 15.58 CHF 1.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nordischer Banken./ag/jha/;

