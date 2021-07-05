Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nordea auf "Underweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
14.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
14.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
10:02
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)