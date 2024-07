NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor Zahlen aus der Branche zum zweiten Quartal von 12,60 auf 12,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Umfeld für die skandinavischen Geldhäuser bleibe schwierig, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Nettozinserträge stünden unverändert unter Druck./bek/he;