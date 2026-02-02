Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.29CHF
0.37CHF
2.50 %
14:21:19
BRXC
02.02.2026 12:51:23
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.29 CHF 2.50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
16.32 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
16.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
