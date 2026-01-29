Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.15CHF
-0.21CHF
-1.39 %
14:04:38
BRXC
29.01.2026 12:51:42
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.15 CHF -1.39%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Branchentiteln attraktiv./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
