Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.15
CHF
-0.21
CHF
-1.39 %
14:04:38
BRXC
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Branchentiteln attraktiv./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

