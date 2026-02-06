Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.30CHF
0.18CHF
1.18 %
06.02.2026
09.02.2026 07:09:11
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.30 CHF 1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
16.73 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
16.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15.30
|1.18%
