Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.30
CHF
0.18
CHF
1.18 %
06.02.2026
BRXC
09.02.2026 07:09:11

Nordea Bank Abp Registered Underweight

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.30 CHF 1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16.73 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:09 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
