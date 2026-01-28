Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.19CHF
-0.17CHF
-1.13 %
12:30:59
BRXC
29.01.2026 10:49:04
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.19 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
17.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
16.45 €
Abst. Kursziel*:
8.17%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
16.52 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.75%
Analyst Name::
Alexander Demetriou
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
