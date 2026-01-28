Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.19
CHF
-0.17
CHF
-1.13 %
12:30:59
BRXC
29.01.2026 10:49:04

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.19 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.45 € 		Abst. Kursziel*:
8.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.75%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:49 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
mehr Analysen
