Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|
03.03.2026 15:58:35
Handel in Europa: Euro STOXX 50 rauscht am Nachmittag ab
Der Euro STOXX 50 notiert derzeit deutlich im Minus.
Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 3.67 Prozent auf 5’767.34 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.170 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.828 Prozent leichter bei 5’937.33 Punkten, nach 5’986.93 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5’747.68 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’937.33 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 5’995.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’694.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’540.69 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1.42 Prozent abwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’199.78 Punkten. Bei 5’747.68 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 1.97 Prozent auf 237.90 EUR), Eni (-0.88 Prozent auf 20.19 EUR), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’606.50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.10 Prozent auf 55.44 EUR) und SAP SE (-2.20 Prozent auf 163.42 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-6.96 Prozent auf 151.05 EUR), UniCredit (-6.92 Prozent auf 65.53 EUR), Intesa Sanpaolo (-6.49 Prozent auf 5.27 EUR), Infineon (-5.61 Prozent auf 41.93 EUR) und Deutsche Bank (-5.33 Prozent auf 27.69 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’695’483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 466.510 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.51 zu Buche schlagen. Mit 7.85 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
