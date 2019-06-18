Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordea Bank Abp Registered Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
13.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
13.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
05.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|17.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|7.24
|-5.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ASML NV Buy
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Neutral
|07:35
|
JP Morgan Chase & Co.
ING Group Overweight
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight