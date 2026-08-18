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Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

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18.08.2026
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19.08.2026 06:51:22

Nokia Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne, die der Markt so noch nicht erwarte, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Der Konsens sei zu langsam dabei, die Chancen im Bereich KI und Cloud einzupreisen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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102.20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
103.39%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Nokia Neutral UBS AG
30.06.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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