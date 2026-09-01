EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Ab Mitte September
|
01.09.2026 12:29:00
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EURO STOXX 50 zu finden.
Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.
Ende Juli hatte Gupta auch Eon und der französischen Grossbank Societe Generale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten.
/ag/stk
ZÜRICH (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’355.50
|-1.01%
Börse aktuell - Live TickerSMI dreht ins Plus -- DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Leitindex zeigt sich im Handel am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt erleidet Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.