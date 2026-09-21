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Nokia-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 10:02:30

EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nokia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Nokia
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nokia-Papier an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nokia-Aktie an diesem Tag bei 4.63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.619 Nokia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 202.40 EUR, da sich der Wert eines Nokia-Papiers am 18.09.2026 auf 9.36 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102.40 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Nokia zuletzt 52.41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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