Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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02.09.2026 15:06:39
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50
(Die Überschrift der am Dienstag um 22.55 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heissen:
INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50
Es folgt die korrigierte Fassung)
INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer im Euro-Stoxx-50
DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Indexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
- Wolters Kluwer
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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Prosus am 02.09.2026
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