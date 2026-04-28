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28.04.2026 07:34:31

Nokia Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen an die jüngsten Signale zu den Nachfragetrends nach optischen und IP-Netzwerken an. Hier machten sich die starken Investitionen in Künstliche Intelligenz bemerkbar. Der Experte bewertet die Aktien der Finnen fortan mit einem höheren Maßstab./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
8.90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
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07:34 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Nokia Neutral UBS AG
23.04.26 Nokia Underweight Barclays Capital
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