Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen an die jüngsten Signale zu den Nachfragetrends nach optischen und IP-Netzwerken an. Hier machten sich die starken Investitionen in Künstliche Intelligenz bemerkbar. Der Experte bewertet die Aktien der Finnen fortan mit einem höheren Maßstab./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.87%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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