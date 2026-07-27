Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
7.50CHF
-0.30CHF
-3.83 %
10:22:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.07.2026 10:25:25
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster habe im Segment "AI & Cloud" sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sprach von einer hervorragenden Dynamik./ck/rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.10 €
|
Abst. Kursziel*:
41.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.52%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (AWP)
|
23.07.26
|Nokia-Aktie schwächer: KI-Geschäft wächst stark - Nettogewinn bricht ein (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft (AWP)
|
22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nokia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Nokia-Aktie auf 16-Jahres-Hoch: Dank KI-Strategie mehr verdient als erwartet (AWP)
|
22.04.26
|Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7.50
|-3.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:26
|
DZ BANK
T-Mobile US Kaufen
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Buy
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|10:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software Buy
|10:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAP Buy
|10:09
|
Bernstein Research
Roche Outperform