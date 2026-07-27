Nokia 7.50 CHF -3.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster habe im Segment "AI & Cloud" sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sprach von einer hervorragenden Dynamik./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.