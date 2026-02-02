Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’255 0.5%  SPI 18’277 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’577 0.2%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 5’935.7200 -0.2%  Gold 4’722 -2.9%  Bitcoin 60’085 1.0%  Dollar 1 0.1%  Öl 66 -6.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Neue Kreditkarte verärgert Lufthansa-Stammkunden
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Intesa-Aktie verliert: Finanzhaus streicht Jobs und schüttet rund 50 Milliarden Euro aus
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen - Aktie trotzdem fester
Suche...
eToro entdecken

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

4.94
CHF
0.05
CHF
1.02 %
11:15:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 09:33:55

Nokia Sell

Nokia
4.94 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10
Fallender Nokia-Kurs >5
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Sell
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
3.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
5.36 € 		Abst. Kursziel*:
-34.75%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
5.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-34.87%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:33 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:21 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen