Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.94CHF
0.05CHF
1.02 %
11:15:48
BRXC
02.02.2026 09:33:55
Nokia Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
3.50 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
5.36 €
Abst. Kursziel*:
-34.75%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
5.37 €
Abst. Kursziel aktuell:
-34.87%
Analyst Name::
Alexander Duval
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
29.01.26
|Nokia-Aktie schwächelt: Unternehmen verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
25.11.25
|Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu (Dow Jones)
19.11.25
|Neuausrichtung bei Nokia: Mehr KI, neuer Führungszuschnitt - Aktie verliert (finanzen.ch)
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (AWP)
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|4.92
|0.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:38
Barclays Capital
DHL Group Equal Weight
|09:33
Goldman Sachs Group Inc.
Nokia Sell
|09:31
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|09:27
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|09:27
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|09:26
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|09:11
JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group Overweight