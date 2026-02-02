Nokia 4.94 CHF 1.02% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.