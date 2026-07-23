Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe für das zweite Quartal ein solides Ergebnis präsentiert, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber noch nicht den ersehnten Befreiungsschlag, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Tiefer betrachtet sei das Ergebnis eher Durchschnitt./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.54 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-39.48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36.82%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
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