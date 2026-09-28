EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Nokia-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Nokia-Aktie an diesem Tag bei 5.08 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 196.850 Nokia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 9.13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’796.85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.69 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Nokia eine Börsenbewertung in Höhe von 51.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch