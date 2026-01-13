Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.64 €
|
Abst. Kursziel*:
27.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.43%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5.25
|0.59%
