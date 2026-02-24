Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

61.23
CHF
0.06
CHF
0.10 %
15:10:53
BRXC
26.02.2026 12:34:07

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
61.22 CHF 0.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla präsentierte am Mittwochabend die Highlights einer virtuellen Roadshow mit dem Management des Brauereikonzerns. Hinsichtlich der Absatzmengen und der Marktanteile herrsche Optimismus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.12 € 		Abst. Kursziel*:
14.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
12:34 AB InBev Buy UBS AG
20.02.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
16.02.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
