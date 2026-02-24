AB InBev 61.22 CHF 0.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla präsentierte am Mittwochabend die Highlights einer virtuellen Roadshow mit dem Management des Brauereikonzerns. Hinsichtlich der Absatzmengen und der Marktanteile herrsche Optimismus./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.