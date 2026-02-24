AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
61.23CHF
0.06CHF
0.10 %
15:10:53
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 12:34:07
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla präsentierte am Mittwochabend die Highlights einer virtuellen Roadshow mit dem Management des Brauereikonzerns. Hinsichtlich der Absatzmengen und der Marktanteile herrsche Optimismus./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.12 €
|
Abst. Kursziel*:
14.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|12:34
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:34
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:34
|AB InBev Buy
|UBS AG
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|61.21
|0.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|13:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Salesforce Buy
|12:46
|
UBS AG
London Stock Exchange Buy
|12:45
|
UBS AG
Scout24 Buy
|12:34
|
UBS AG
AXA Buy
|12:34
|
UBS AG
AB InBev Buy
|12:33
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform