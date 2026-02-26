Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
61.40CHF
-0.60CHF
-0.97 %
14:53:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 12:45:24
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag./rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.40 €
|
Abst. Kursziel*:
54.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.22%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
14:44
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14:44
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13:37
|Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.ch)
|
12:52
|Scout24-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:24
|Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen (AWP)
|
11:58
|Outperform für Scout24-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
|12:45
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:03
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:00
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
