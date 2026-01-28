Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.92CHF
-0.26CHF
-4.97 %
09:26:16
BRXC
29.01.2026 09:49:07
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
5.32 €
Abst. Kursziel*:
35.29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
5.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.68%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
25.11.25
|Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu (Dow Jones)
19.11.25