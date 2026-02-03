Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
5.15CHF
0.05CHF
0.96 %
10:09:51
BRXC
03.02.2026 09:19:56
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.49 €
|
Abst. Kursziel*:
18.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie schwächelt: Unternehmen verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu (Dow Jones)
|
19.11.25
|Neuausrichtung bei Nokia: Mehr KI, neuer Führungszuschnitt - Aktie verliert (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (AWP)
|
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5.15
|0.86%
