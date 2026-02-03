Nokia 5.15 CHF 0.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET



