Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’462 0.4%  SPI 18’550.6000 0.4%  Dow 49’407.7 1.1%  DAX 25’065 1.1%  Euro 0.9184 -0.1%  EStoxx50 6’064 0.9%  Gold 4’919 5.5%  Bitcoin 61’133 -0.4%  Dollar 0.7779 -0.2%  Öl 65.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Gold und Silber wieder auf Erholungskurs
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

5.15
CHF
0.05
CHF
0.96 %
10:09:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 09:19:56

Nokia Buy

Nokia
5.15 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5
Fallender Nokia-Kurs >5
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.49 € 		Abst. Kursziel*:
18.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen