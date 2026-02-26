Salesforce 143.08 CHF 0.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 281 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend sei, inwieweit die Amerikaner mit dem KI-Tool Agentforce sinnvollere Lösungen anbieten können als neuere Konkurrenz, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag angesichts der negativen Kursreaktion auf den Geschäftsbericht. Und dann, ob das Unternehmen diese auch entsprechend gut monetarisieren könne, um die Gewinnerwartungen anzutreiben und Skepsis zu widerlegen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.