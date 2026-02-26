Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 281 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend sei, inwieweit die Amerikaner mit dem KI-Tool Agentforce sinnvollere Lösungen anbieten können als neuere Konkurrenz, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag angesichts der negativen Kursreaktion auf den Geschäftsbericht. Und dann, ob das Unternehmen diese auch entsprechend gut monetarisieren könne, um die Gewinnerwartungen anzutreiben und Skepsis zu widerlegen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 281.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 191.75
|
Abst. Kursziel*:
46.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 191.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.42%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
06:33
|Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt (AWP)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Salesforce chief dismisses ‘SaaS-pocalypse’ fears of AI overtaking business software (Financial Times)
|
25.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|13:02
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
