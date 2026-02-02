Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie schwächelt: Unternehmen verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu (Dow Jones)
|
19.11.25
|Neuausrichtung bei Nokia: Mehr KI, neuer Führungszuschnitt - Aktie verliert (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (AWP)
|
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|4.93
|0.82%
