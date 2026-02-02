Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nokia Aktie

4.93
CHF
0.04
CHF
0.82 %
09:43:45
BRXC
02.02.2026 07:21:26

Nokia Overweight

Nokia
4.93 CHF 0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.34 € 		Abst. Kursziel*:
29.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.40%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

07:21 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Neutral UBS AG
29.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
