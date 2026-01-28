Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.92CHF
-0.26CHF
-4.97 %
09:26:16
BRXC
29.01.2026 11:11:20
Nokia Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Netzwerkausrüsters liege über der Konsensschätzung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Doch die neuen Ziele für das erste Quartal sowie das Jahr 2026 dürften die Ebit-Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken lassen./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.37 €
|
Abst. Kursziel*:
0.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.30%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|4.92
|-4.97%
