Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’061 0.3%  SPI 18’059 0.1%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’531 -1.2%  Euro 0.9178 -0.1%  EStoxx50 5’948 0.3%  Gold 5’508 1.7%  Bitcoin 67’538 -1.2%  Dollar 0.7682 0.0%  Öl 69.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292
Top News
SoftwareONE-Aktie tiefer: Crayon tritt vollständig unter neuer Konzernmarke auf
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nordea-Aktie fester: Gewinnrückgang trifft Prognose
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

4.92
CHF
-0.26
CHF
-4.97 %
09:26:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 11:11:20

Nokia Neutral

Nokia
4.92 CHF -4.97%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Netzwerkausrüsters liege über der Konsensschätzung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Doch die neuen Ziele für das erste Quartal sowie das Jahr 2026 dürften die Ebit-Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken lassen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nokia-Kurs >5
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5.40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5.37 € 		Abst. Kursziel*:
0.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.30%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:11 Nokia Neutral UBS AG
09:49 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Nokia Overweight Morgan Stanley
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen