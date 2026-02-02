Nokia 5.03 CHF 3.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.