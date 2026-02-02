Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
5.03CHF
0.15CHF
3.03 %
14:21:12
BRXC
02.02.2026 12:50:00
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.37 €
|
Abst. Kursziel*:
34.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.77%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
