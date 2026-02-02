Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’342 1.2%  SPI 18’384 0.9%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’716 0.7%  Euro 0.9202 0.4%  EStoxx50 5’970 0.4%  Gold 4’754 -2.3%  Bitcoin 60’389 1.5%  Dollar 0.7769 0.5%  Öl 66.1 -6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Disney-Aktie im Plus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Suche...
eToro entdecken

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

5.03
CHF
0.15
CHF
3.03 %
14:21:12
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 12:50:00

Nokia Buy

Nokia
5.03 CHF 3.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10
Fallender Nokia-Kurs >5
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.37 € 		Abst. Kursziel*:
34.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.77%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten