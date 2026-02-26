Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze lägen im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag. Klar positiv sieht er die Studienergebnisse des Muskelschwäche-Mittels Vyvgart./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
780.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
682.60 € 		Abst. Kursziel*:
14.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
683.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.10%
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

