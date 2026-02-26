arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
683.60EUR
-12.00EUR
-1.73 %
14:44:26
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 13:09:29
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze lägen im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag. Klar positiv sieht er die Studienergebnisse des Muskelschwäche-Mittels Vyvgart./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
780.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
682.60 €
|
Abst. Kursziel*:
14.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
683.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.10%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|13:09
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|11:50
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13:09
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|11:50
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13:09
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|11:50
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|683.60
|-1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|13:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Salesforce Buy
|12:46
|
UBS AG
London Stock Exchange Buy
|12:45
|
UBS AG
Scout24 Buy
|12:34
|
UBS AG
AXA Buy
|12:34
|
UBS AG
AB InBev Buy
|12:33
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform