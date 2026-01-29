Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, während die Umsätze wie erwartet ausgefallen seien, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem margengetriebenen starken Abschneiden des Netzwerkausrüsters. Der Ausblick gebe unterdessen wenig Anlass zur Freude./rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.54 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5.43 €
|
Abst. Kursziel*:
1.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
5.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu (Dow Jones)
|
19.11.25
|Neuausrichtung bei Nokia: Mehr KI, neuer Führungszuschnitt - Aktie verliert (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (AWP)
|
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)
|
14.11.25
|Korr: Nokia baut in Deutschland Stellen ab - München soll 2030 schliessen (AWP)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:15
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|4.92
|-4.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Microsoft Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
KION GROUP Underperform
|13:56
|
DZ BANK
Tesla Verkaufen
|13:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Meta Platforms Buy
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
PUMA Buy
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ryanair Neutral
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Tesla Neutral