Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

4.92
CHF
-0.26
CHF
-4.97 %
09:26:16
BRXC
29.01.2026 13:15:47

Nokia Market-Perform

Nokia
4.92 CHF -4.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der operative Gewinn im vierten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, während die Umsätze wie erwartet ausgefallen seien, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem margengetriebenen starken Abschneiden des Netzwerkausrüsters. Der Ausblick gebe unterdessen wenig Anlass zur Freude./rob/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.54 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5.43 € 		Abst. Kursziel*:
1.95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
5.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.45%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

