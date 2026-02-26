London Stock Exchange 86.88 CHF 7.38% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Londoner Börsenbetreibers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Michael Werner am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.